Чому дорожчають "борщові" овочі

Керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Львова Тетяна Попович говорить, що таке трапилося через погані погодні умови, що вплинули на врожайність, передає 24 Канал. За її словами, минулого року ситуація була дещо кращою завдяки сприятливішим умовам.

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Імовірно, що ціни можуть стабілізуватися в найближчі тижні, але значного зниження не передбачається через сезонні фактори. Ріст цін на ріпчасту цибулю зумовлене сезонними змінами та поганими погодними умовами, які затримують збір врожаю,

– говорить Тетяна Попович.

Наразі ціни на ріпчасту цибулю на ринку Шувар коливаються між 13 – 18 гривень за кілограм. До осені значного зниження цін не очікується, хоча можливе певне стабілізування.

Овочів борщового набору нині мають такі ціни: