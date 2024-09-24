Овочі дорожчають через спеку

Економіст Олег Пендзин стверджує, що зараз ціни на борщовий набір найдешевші в році, далі дорожчатимуть, пише Суспільне. Основна причина, на його думку – це дуже спекотне літо.

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У нас з вами по овочах ситуація є паскудна. Коли ми беремо борщовий набір, маємо цибулю, моркву і картоплю. Це ті частинки борщового набору, які демонструють достатньо серйозний ріст. Морква десь 20%, цибуля 30 – 35%, картопля 10 – 12% – це те, що на сьогоднішній момент вже пішло вгору,

– зазначає експерт.

Важливо На його думку, цього року ситуація буде достатньо важка. Через падіння середнього рівня доходів населення ринок об'єктивно переорієнтовується на дешевший сегмент, а дешевий сегмент – це овочі. За словами Пендзина, коли люди багатші, то їдять більше м'яса, а коли бідніші – більше овочів. Ця ситуація об'єктивно веде до збільшення попиту на хліб і картоплю. Але остаточно ситуація з ціною картоплі буде відома в жовтні, коли її викопають, резюмував він.

Слова економіста підтверджує і виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі Ольга Самойліченко. За її словами, врожайність картоплі знизилась на півдні України, а от на західні області посуха не надто вплинула.

Ціна на картоплю в Україні дійшла майже свого піку і сильно змінюватися не буде. Це спричинено тим, що на західних територіях вже почали копати картоплю і ринок буде потроху наповнюватися. Висока ціна цього року сформована високою ціною минулого року, а також значною відсутністю опадів в цьому році, що спричинило затримки в копанні картоплі,

– говорить Ольга Самойліченко.

За її словами, врожайність цього року дещо знизилася, але професійні картоплярі зробили все можливе, щоб отримати врожай, вчасно було внесено потрібні препарати, відкореговано систему захисту.

Зверніть увагу! Експертка стверджує, що західні і північні області не дуже постраждали від посухи і дозволили отримати достатні врожаї. Стосовно півдня, ситуація значно гірша, врожайність там значно постраждала і не є такою, якою планувалася. Це ж саме стосується східних областей, які також потерпали від засушливої погоди. Остаточні цифри, за словами Самойліченко, зараз сказати ще не можливо, бо копка картоплі триває.