Скільки картопля коштує в супермаркетах України

З початку 2024 року вартість картоплі була доволі високою, передає 24 Канал. Хоча згодом, у липні, з початком нового врожаю картопля знову подешевшала через збільшення пропозиції.

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Пізніше спека та посуха сильно знизила якість великої кількості врожаю, що сильно зменшило пропозицію якісної продукції. Ціни через це у серпні дещо підвищились ціни на картоплю.

Журналісти 24 Каналу дослідили ринкові ціни на картоплю у популярних супермаркетах країни за тиждень. На звичайну картоплю ціна впала, тоді як молода та рожева подорожчали.

Молода картопля:

Auchan – 31,90 гривні за кілограм;

Картопля (середня ціна наразі 20,83 гривні за кілограм):

Auchan – 18,90 гривні за кілограм;

Metro – 20,70 гривні за кілограм;

Megamarket – 22,90 гривні за кілограм.

Картопля рожева: