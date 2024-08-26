Які ціни на картоплю у супермаркетах України

Протягом 2024 року ціни на картоплю в Україні тримались на доволі високому рівні, передає 24 Канал. У липні картопля на деякий час істотно подешевшала через появу на ринку картоплі нового врожаю.

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Водночас тривала спека значно зменшила цьогорічний врожай, крім того знизивши його якість. Через це пропозиція картоплі від українських виробників значно впала.

Журналісти 24 Каналу дослідили ринкові ціни на картоплю у популярних супермаркетах країни за тиждень. Ціни як зростали, так і падали на окремі сорти картоплі.

Молода картопля (середня ціна наразі 22,27 гривні за кілограм):

Metro – 18,62 гривні за кілограм (ціна не змінилась);

Novus – 17,59 гривні за кілограм (ціна зросла на 7,09 гривні);

Auchan – 30,60 гривні за кілограм (ціна впала на 4,30 гривні);

Картопля (середня ціна наразі 21,90 гривні за кілограм):

Auchan – 18,90 гривні за кілограм (ціна зросла на 3,10 гривні);

Megamarket – 24,90 гривні за кілограм (ціна зросла на 2 гривні).

Картопля рожева: