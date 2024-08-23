Що буде з цінами на картоплю восени

Директор ПРАТ НВО "Чернігівеліткартопля" Ігор Шкурко розповів, що ціна на картоплю у вересні 2024 року може сягнути 20 гривень за кілограм. Зараз, за словами виробника, ціна з урахуванням ПДВ на нормальну картоплю середньоранніх сортів, яка може тривалий час зберігатися, складає 12 гривень за кілограм.

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У свою чергу, середньостиглі, пізні сорти картоплі, урожай яких буде закладатися на зберігання, коштуватимуть дорожче.

Думаю, що закупівельних цін, як дехто прогнозує, на рівні 35 гривень за кілограм не буде. Такі ціни можна буде побачити хіба що в роздріб у супермаркетах для кінцевих споживачів,

– зауважив Ігор Шкурко.

У вересні, як зауважив спеціаліст, буде невелике падіння ціни на картоплю, як зазвичай. У цей період населення почне масово копати урожай і продавати закупівельникам, бо людям знадобляться кошти на власні потреби. Оптова ціна картоплі дійде до 20 гривень за кілограм.