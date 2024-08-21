Ціни на картоплю у магазинах та динаміка їх змін за рік

Середня вартість картоплі у популярних супермаркетах України починаючи з січня 2024 року тримали досить високий рівень, передає 24 Канал. Втім, у липні картопля вперше за рік почала істотно дешевшати через початок прибирання нового врожаю.

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Важливо! У серпні відбулося деяке здорожчання картоплі, що можна пояснити погіршенням якості нового врожаю, пов'язаним з аномальною спекою та посухами липня.

Які наразі ціни на картоплю у супермаркетах

Згідно з даними журналістів 24 Каналу, у магазинах наразі такі ціни на картоплю:

Молода картопля (середня ціна наразі 24,07 гривні за кілограм):

Metro – 18,62 гривні за кілограм;

Novus – 18,69 гривні за кілограм;

Auchan – 34,90 гривні за кілограм;

Картопля (середня ціна наразі 19,35 гривні за кілограм):

Auchan – 18,90 гривні за кілограм;

Megamarket – 24,90 гривні за кілограм.

Картопля рожева:

Auchan – 26,90 гривні за кілограм.

Дані Держстату щодо цін на картоплю

Дані, які надає Державна служба статистики України теж певною мірою корелюється з середніми цінами в супермаркетах. З початку року цінова крива була досить рівна, лише з незначними змінами.

У червні ж відбувся деякий ріст цін, пов'язаний зі зменшенням пропозиції і суттєвим погіршенням картоплі старого врожаю, а також з початком збирання молодої картоплі нового врожаю.

Згодом, у липні почалося падіння вартості зі збільшенням пропозиції картоплі нового врожаю на ринку, яку почали прибирати з полів досить рано. На це вплинули аномальні погодні умови.

Зверніть увагу! Наведені Держстатом середні ціни є первинною базою для розрахунків індексів споживчих цін. Вони не призначені для інших цілей, зокрема, для оцінки тендерних пропозицій та визначення переможців під час проведення торгів.



Загалом динаміка та тенденція зміни цін у 2024 році, згідно з даними Держстату, є доволі передбачуваною і майже не відрізняється від попередніх років, хоч і має певні особливості, пов'язані з цьогорічними погодними умовами.