Як змінились ціни на картоплю у супермаркетах

З січня 2024 року ціни на картоплю були доволі високі, передає 24 Канал. У липні картопля вперше за рік загалом істотно подешевшала, що пов'язують з появою на ринку картоплі нового врожаю.

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Втім, через екстремальну спеку, яка панувала протягом тривалого періоду, збирання картоплі виявилося вкрай складним завданням. Це, в свою чергу, призвело до зниження якості продукту та скорочення його пропозиції. В результаті, українці відчули на собі зростання цін на картоплю в кінці липня-середині серпня. Втім, на цьому тижні бульба почала дещо дешевшати.

Журналісти 24 Каналу дослідили динаміку цін на картоплю у популярних супермаркетах країни за тиждень.

Молода картопля (середня ціна наразі 21,34 гривні за кілограм):

Metro – 18,62 гривні за кілограм (ціна не змінилась);

Novus – 10,50 гривні за кілограм (ціна не змінилась);

Auchan – 34,90 гривні за кілограм (ціна не змінилась);

Картопля (середня ціна наразі 19,35 гривні за кілограм):

Auchan – 15,80 гривні за кілограм (ціна не змінилась);

Megamarket – 22,90 гривні за кілограм (минулого тижня 33,60, подорожчала на 10,70 гривні за кілограм).

Картопля рожева: