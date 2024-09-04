Картопля найдорожча за десятиліття

Картопля на гуртовому ринку "Шувар" у Львові коштує 10 – 13 гривень за кілограм, що є найвищим рівнем цін за 10 останніх років. Високі ціни на картоплю, на рівні цього року також спостерігалися у серпні минулого року, але тоді вони дещо знизилися.

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Нині такої тенденції не спостерігається. Також високі ціни тримаються і на капусту – вона на гуртовому ринку коштує 15 – 20 гривень за кілограм.

На інші овочі борщового набору на ринку спостерігається досить стабільні ціни.

Буряк коштує 9 – 10 гривень за кілограм, морква – 10 – 12 гривень за кілограм, цибуля – 12 – 13 гривень за кілограм, часник – 90 – 150 гривень за кілограм.