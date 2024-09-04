Чи будуть дорожчати фрукти та овочі восени

У коментарі 24 Каналу науковиця з Інституту аграрної економіки Інна Сало розповіла, що станом на кінець серпня ціни на овочі борщового набору, за даними Мінфіну України, становили: картопля – 24,90 гривні за кілограм, капуста білокачанна – 32,69 гривні за кілограм, морква – 15,60 гривні за кілограм, цибуля ріпчаста – 19 гривень за кілограм, а буряк – 11,54 гривні за кілограм.

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За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, до кінця вересня 2024 року з підвищенням попиту на овочі за сталої пропозиції очікується незначне їх здорожчання – до 10%. Це, звісно, залежатиме від обсягів постачання овочів, умов їх зберігання та логістики,

– говорить головна наукова співробітниця Інститут аграрної економіки Інна Сало.

Ціна на капусту білокачанну продовжує підвищуватися. Ціна зросла проти показника станом на кінець липня цього року на 21% і становить 32,69 гривні за кілограм.

білокачанну продовжує підвищуватися. Ціна зросла проти показника станом на кінець липня цього року на 21% і становить 32,69 гривні за кілограм. Ціна яблук , за даними Мінфіну, становить 34 гривні за кілограм. Як прогнозують науковці, у вересні ціни з розширенням пропозиції шляхом вітчизняного виробництва знизяться до 30 гривні за кілограм.

, за даними Мінфіну, становить 34 гривні за кілограм. Як прогнозують науковці, у вересні ціни з розширенням пропозиції шляхом вітчизняного виробництва знизяться до 30 гривні за кілограм. Ціни на імпортовані плоди й надалі залишатимуться на доволі високому рівні. Зокрема, на апельсини – до 75 гривень, лимони – до 90 гривень, мандарини – до 100 гривень, а банани – до 60 гривень.

й надалі залишатимуться на доволі високому рівні. Зокрема, на апельсини – до 75 гривень, лимони – до 90 гривень, мандарини – до 100 гривень, а банани – до 60 гривень. Картопля коштувала наприкінці серпня 24,90 гривні за кілограм. У вересні ціна опуститься – до близько 20 гривень за кілограм.

Важливо Оскільки через посуху у 2024 році порівняно з 2023 роком очікується дещо нижчий урожай картоплі, прогнозується, що на кінець осені ціна на неї зросте до 30 гривень за кілограм.