Причини скорочення пропозиції томатів

Крім того, через несприятливі погодні умови багато фермерів втратили значну частину врожаю ґрунтових томатів. Учасники ринку стверджують, що зважаючи на обмежену пропозицію, попит на тепличні помідори залишається високим, завдяки чому виробники поточного тижня вкотре підвищили відпускні ціни.

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У результаті, сьогодні ціна на ці овочі озвучується в межах 40 – 55 гривень за кілограм (0,97 – 1,34 долара за кілограм), що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

В першу чергу, ситуацію, що склалася, учасники ринку пояснювали активним попитом на томати третій тиждень поспіль. Водночас пропозиція цієї продукції на ринку поступово скорочувалася через сезонний фактор. Вибірки в комбінатах були малооб'ємними й нестабільними, відвантаження з літніх теплиць і відкритого ґрунту практично не здійснювалися.

Важливо Наразі помідори в Україні вже надходять у продаж у середньому у 2,4 раза дорожче, ніж наприкінці серпня 2023 року. При цьому аналітики ринку не виключають подальшого зростання цін у цьому сегменті в міру скорочення вибірок у місцевих господарствах.