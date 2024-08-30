Що буде з овочевою галуззю взимку

Заступник директора Департаменту аграрного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України Андрій Кравченко розповів, що українські аграрії збільшили посівні площі під традиційні культури "борщового набору" – цибулю, моркву, буряк, картоплю, капусту. Дещо змінилась і географія посівів, зокрема, більше цих культур стали сіяти у Вінницькій, Черкаській, Полтавській і Дніпропетровській областях.

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Тієї кількості нашої вітчизняної продукції, яка є на ринку, буде достатньо, щоби забезпечити мінімальну потребу населення,

– зазначив представник Мінагро.

Також Кравченко розповів про розвиток овочівництва та гранти для виробників овочів. За його словами, через окупацію певних територій овочеве виробництво зміщується в інші регіони (центр, захід України), де вже другий рік збільшуються площі посіву традиційних культур. Однак зі збиранням врожаю подекуди виникають труднощі. Хоча люди і частково повертаються в Україну.

Крім того, за словами Андрія Кравченка, є багато програм підтримки виробників овочів, які надає український уряд. Заявки на допомогу піддприємці можуть подавати через додаток "Дія". Суб'єкт господарювання має забезпечити певну кількість робочих місць і вести господарську діяльність у напрямку овочівництва. Грантові гроші повертати не треба.