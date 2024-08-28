Якими будуть ціни на огірки

У середині серпня відбувся різкий стрибок цін на огірки, які досягли позначки в 50 гривень за кілограм на гуртовому ринку "Шувар", нині ж вартість знизилася вже на 13,6%. Про це розповіла керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Львова Тетяна Попович, передає 24 Канал.

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Різке зростання цін на огірки, яке фігурувало в медіа, на думку експертки, пов'язане із тим, що на ринку спостерігався тимчасовий дефіцит через зниження врожайності в умовах спекотної погоди.

Однак, після первинного підйому, ціни почали падати через стабілізацію пропозиції, коли на ринок вийшли нові партії продукції. Нині середня ціна огірків на "Шуварі" 43,2 гривні за кілограм,

– каже Тетяна Попович.

Важливо Прогноз на майбутнє, за її словами, залежить від погодних умов і стабільності поставок. Якщо не буде нових погодних катаклізмів, ціни, ймовірно, стабілізуються на середньому рівні або навіть трохи знизяться.

Які наразі ціни у супермаркетах

Журналісти 24 Каналу дослідили ціни у популярних українських мережах супермаркетів.

Огірки (ціна за 1 кілограм)

Novus 67,49 гривні;

Огірки гладкі (ціна за 1 кілограм)

Metro 69,90 гривні;

Megamarket 104,90 гривні;

Огірки довгоплідні (ціна за 1 кілограм)

Novus 84,99 гривні;

Огірки колючі (ціна за 1 кілограм)