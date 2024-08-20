Вартість огірків у супермаркетах

Огірки є сезонним продуктом, відповідно і коливання цін прямо залежать від пори року, повідомляє 24 Канал. Традиційно огірки дешевшають в теплий сезон, коли відбувається масове збирання врожаю і дорожчають в холодну пору, коли для їх вирощування необхідний обігрів теплиць, а вартість виробництва сильно зростає.

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Порівняно з липнем 2024 року у середньому ціни на огірки у магазинах досить сильно зросли. Індекс споживчих цін на огірки у серпні 2024 склав 143,67%. Порівняно з попереднім місяцем середні ціни зросли на 43,67%. В липні 2024 цей індекс відносно попереднього місяця складав 88,38%.

Втім, зростання ціни на огірки почалося значно раніше, ніж в аналогічний період 2024 року. Це може бути пов'язане зі зсувом сезонів та аномально спекотним та сухим літом.

Журналісти 24 Каналу промоніторили ціни на огірки у найбільших мережах супермаркетів України.

Огірки 1 кілограм

Novus 67,49 гривні

Середня ціна: 67,49 гривні

Огірки гладкі 1 кілограм

Megamarket 99,90 гривні

Metro 79,90 гривні

Середня ціна: 89,90 гривні

Огірки колючі 1 кілограм

Megamarket 79,90 гривні

Середня ціна: 79,90 гривні

