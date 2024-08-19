Чому дорожчають огірки

Водночас пропозиція тепличних огірків з місцевих господарств залишається вельми обмеженою. За словами ключових гравців ринку, різкі температурні перепади, зафіксовані в країні в липні, спровокували поширення хвороб огірків, що призводить до проблем з вибірками. Також, цю ситуацію погіршують спека і посуха.

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За словами аналітиків, тільки за поточний тиждень ціни на тепличні огірки в Україні зросли в середньому на 14%, і сьогодні місцеві тепличні комбінати пропонують до продажу цю продукцію по 40 – 60 гривень за кілограм (0,97 – 1,45 долара за кілограм). При цьому учасники ринку відзначають, що, попри таке стрімке подорожчання, попит на тепличний огірок на українському ринку залишається досить високим.

Важливо Високий попит на огірок на тлі вельми обмеженої пропозиції призвів до того, що на сьогодні тепличний огірок в Україні надходить у продаж в середньому у 2,2 раза дорожче, ніж у середині серпня минулого року.

Капуста також зросла у ціні

В Україні ціна на білокачанну капусту зросла до 32,26 гривні за кілограм, що у 3,2 раза більше, ніж у червні цього року. За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, втрати урожаю капусти через шкідників білокрилок і надалі обумовлюватимуть підвищення ціни на неї.

Вчені інституту у коментарі 24 Каналу стверджують, що загрози нестачі овочів, фруктів, м’яса та інших категорій продуктів вітчизняного виробництва очікувати не варто. Наразі, за словами фахівців, пропозиція є достатньою для забезпечення внутрішнього попиту та до осені ситуація не зміниться.