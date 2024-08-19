Чому дорожчають огірки
Водночас пропозиція тепличних огірків з місцевих господарств залишається вельми обмеженою. За словами ключових гравців ринку, різкі температурні перепади, зафіксовані в країні в липні, спровокували поширення хвороб огірків, що призводить до проблем з вибірками. Також, цю ситуацію погіршують спека і посуха.
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За словами аналітиків, тільки за поточний тиждень ціни на тепличні огірки в Україні зросли в середньому на 14%, і сьогодні місцеві тепличні комбінати пропонують до продажу цю продукцію по 40 – 60 гривень за кілограм (0,97 – 1,45 долара за кілограм). При цьому учасники ринку відзначають, що, попри таке стрімке подорожчання, попит на тепличний огірок на українському ринку залишається досить високим.
Капуста також зросла у ціні
В Україні ціна на білокачанну капусту зросла до 32,26 гривні за кілограм, що у 3,2 раза більше, ніж у червні цього року. За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, втрати урожаю капусти через шкідників білокрилок і надалі обумовлюватимуть підвищення ціни на неї.
Вчені інституту у коментарі 24 Каналу стверджують, що загрози нестачі овочів, фруктів, м’яса та інших категорій продуктів вітчизняного виробництва очікувати не варто. Наразі, за словами фахівців, пропозиція є достатньою для забезпечення внутрішнього попиту та до осені ситуація не зміниться.