Сезон кавуна майже закінчився

Зараз кавуни на ринках та в магазинах продають набагато дешевше, ніж рік тому. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року ціни знизились одразу на 35%.

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Такі дані надає економіст, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Ми маємо зараз надзвичайно велику пропозицію. Сезон кавуна закінчується – і по погоді це вже видно, і по пропозиціях. Ще днів, напевно, 10 – 15 – і кавунів на ринку буде набагато менше. В нас ще є імпорт. Тому маємо таку картину, що на 35% ціна на кавун впала (щодо минулого року),

– говорить експерт.

Він зазначив, що зниження цін на популярну літню ягоду можна пов'язати з двома факторами. Зокрема: