На українських баштанах відновилось збирання

Активне збирання призвело до збільшення пропозиції баштанної продукції на ринку. До масового збирання баштанних уже долучились виробники з усіх без винятку областей України, як у центральному, так і в західному регіонах.

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Зараз ціни на кавуни на внутрішньому ринку вже опустилися до 3 – 8 гривень за кілограм (0,07 – 0,19 доларів за кілограм), що в середньому на 30% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Негативну цінову динаміку виробники пояснюють різким збільшенням пропозиції цих баштанних на ринку.

Які прогнози по ситуації на ринку України

Фермери говорять, що ситуація ускладнюється ще й тим, що основну частку пропозиції становить продукція великого калібру, попит на яку досить слабкий. Оптові компанії та роздрібні мережі скорочують закупівлі такого кавуна до мінімуму, посилаючись на вкрай невисокі темпи продажів у роздробі.

Цікаво! Якщо порівнювати ситуацію на ринку кавунів в Україні з іншими країнами, то дана продукція залишається більш доступною тільки в Узбекистані та Таджикистані, що є традиційним.

Варто зазначити, що наразі кавун в Україні вже коштує в середньому на 60% дешевше, ніж на початку серпня 2023 року. Ба більше, галузеві експерти не прогнозують помітного поліпшення ситуації на ринку. За їхніми словами, підвищити ціни вдасться тільки власникам кавунів високої якості, а пропозиція такої продукції на ринку досить обмежена.

Водночас ціни на кавуни вагою понад 5 кілограмів і надалі перебуватимуть на низькому рівні, оскільки фермери йтимуть на поступки покупцям, намагатимуться в такий спосіб прискорити темпи реалізації наявних обсягів продукції.