Площі конопляних полів зростуть

Завдяки зусиллям Кабінету Міністрів в Україні почалося відродження галузі коноплярства. Завдяки закону про держрегулювання обігу рослин роду коноплі, площі конопель уже в наступному році можуть зрости до 8 тисяч гектарів.

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Директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак під час відвідування одного з господарств на Вінниччині наголосив, що українські аграрії все частіше стали вирощувати коноплі в промислових цілях. Це може позитивно вплинути на розвиток суміжних галузей.

Приємно вразило, що на Вінниччині вирощуються коноплі для промислових цілей, які є традиційною вітчизняною сільськогосподарською культурою, що на довгий час практично випала з сівозміни. Вирощування конопель в промислових цілях стало можливе після прийняття закону про медичний канабіс. Промислові коноплі – це також безліч продуктів з доданою вартістю – харчова, легка, целюлозо-паперова та інші галузі промисловості,

– розповів він.

Віштак додав, що з ухваленням закону промислові коноплі стали цікавими для українських агровиробників. Зміни в законодавстві дають можливість сільськогосподарським підприємствам відкрити для себе знову нішеву галузь агровиробництва – промислове коноплярство, оскільки коноплі для промислових цілей стають практично звичайною сільськогосподарською культурою, для вирощування якої уже не потрібно буде мати ліцензії чи квоти.

Важливо Актуально й те, що культивування коноплі сприяє аерації ґрунтів і очищенню їх від важких металів – цинку, міді та свинцю. До того ж, Україна має найкращі сорти промислових конопель з усього світу. Завдяки науковій базі Україна також має всі шанси бути передовою країною і у селекційній роботі.

Інститут луб'яних культур НААН України та Інститут сільського господарства північного-сходу НААН України – це дві передові наукові установи, що володіють сортами конопель. Крім того, іще 11 приватних агропідприємств займаються вирощуванням насіннєвого матеріалу конопель.