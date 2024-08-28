Аграрії Одещини втілюють агроінновації

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів також, що аграрії також вирощують амарант. Крім того, вони заклали експериментальні поля рису з незвичною методикою вирощування.

Читайте також У США відкрили вакансії онлайн-трактористів: обов'язковий досвід комп'ютерних ігор

Робочий візит у Подільський район. Ознайомився із роботою одного з господарств області, на теренах якого фермери вирощують насіння кукурудзи "Монсанто" (160 гектарів), кукурудзу для експорту "Попкорн" (100 гектарів) та амарант для компанії Nestle (140 гектарів),

– розповів голова ОВА.

Олег Кіпер вказав, що російські терористи знищили Інститут рису в тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині, тож дуже цінно, що нині одеські аграрії сіють експериментальні поля цієї культури, зокрема й 5 гектарів на півночі області.

Цікаво! За словами керівника області, у Подільському районі Одещини рис вирощують за допомогою крапельного зрошування, замість поширеного методу в чеках (заливне поле).