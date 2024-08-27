Як трактористам вдається працювати віддалено

Американська компанія Sabanto запрошує на роботу і шукає не просто звичайних трактористів, а трактористів-операторів сільгосптехніки, які віддалено зможуть контролювати парк автономних тракторів.

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Генеральний директор Sabanto Крейг Рапп стверджує, що нові навички, такі як досвід роботи з комп'ютерною грою Farming Simulator, стають дедалі важливішими. Рівень володіння цим онлайн-симулятором сьогодні реально розцінюється як важливий критерій при прийомі на роботу.

Нове покоління трактористів не проводить дні на віддалених полях, сидячи в кабіні трактора за кермом знарядь. Тепер оператори використовують комп'ютерні програми для налаштування та виконання автономної роботи на користь клієнтів Sabanto. До їх обов'язків входить віддалене керування кількома тракторами, причому на реальному полі, з центрального офісу через екран комп'ютера.

Кого набирають на віддалені посади

Основна кваліфікація тракториста, яку шукає Sabanto, – це закінчений ступінь mbo 4 або hbo бакалавра та досвід роботи з Farming Simulator 19 або Farming Simulator 22.

Ми співпрацюємо із місцевими агротехнологічними коледжами. У них є студенти, які цікавляться сільським господарством та захоплюються грою Farming Simulator. Ми прагнемо якнайшвидше розвинути їхні навички на новому рівні,

– говорить Крейг Рапп.

Вранці віртуальний польовий оператор отримує інструкції від свого менеджера із сільського господарства щодо робіт на реальному полі на цей день. Потім місцевий персонал встановлює автономну систему на першому полі і контролює її віддалено. При цьому оператор інформує місцевого менеджера із сільського господарства, якщо потрібна дозаправка.

Крім того, оператори відстежують місцеві погодні умови та підтримують прямий контакт із менеджером із сільського господарства. До обов'язків співробітника входить робота з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00, з періодичним обслуговуванням у вихідні дні.