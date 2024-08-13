Як продати неприватизовану ділянку

Відповідно, продати неприватизовану ділянку неможливо. У будь-якому разі ділянку необхідно приватизувати для укладення договору купівлі-продажу, передає 24 Канал. Якщо ж ви приватизували земельну ділянку та будинок і маєте на руках державний акт про право власності старого зразка, то це вже зовсім інша ситуація.

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Хоч кадастровий номер і ввели доволі давно, однак власникам до 2002 року видавали державні акти про право власності (червоного, жовтого кольору) які не містили кадастрового номера земельної ділянки, оскільки на той час такий номер ще не присвоювали. Але як же продати таку ділянку, не звертаючись до органів Держгеокадастру для присвоєння їй кадастрового номера?

Розмір земельної ділянки та кадастровий номер є суттєвими умовами договору, який передбачає перехід права власності на земельну ділянку, що є предметом договору. Таким чином, під час складання договору ви зобов'язані зазначити як розмір ділянки, так і її кадастровий номер. По суті, за відсутності цієї інформації нотаріус має відмовити у посвідченні такого договору.

Важливо Навіть якщо якимось чином вдасться укласти такий договір, то покупець не зможе зареєструвати право власності на земельну ділянку, оскільки реєстрація здійснюється не за адресою, а саме за кадастровим номером. Відповідно до цивільного законодавства укладений між продавцем та покупцем договір купівлі-продажу за відсутності вказівки на такі суттєві умови вважатиметься неукладеним.

Отже, для того, щоб продати земельну ділянку, все одно необхідно її приватизувати та отримати кадастровий номер. Також треба виконати необхідні процедури та укласти договір відповідно до закону.