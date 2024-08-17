Землю купити можна, але є певні особливості

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення" дозволяє продаж землі сільськогосподарського призначення під час воєнного стану дозволяється, передає 24 Канал. Втім, є і деякі нюанси.

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Що необхідно враховувати при продажі землі під час воєнного стану:

Продаж землі може здійснюватися лише через електронні торги, які проводить оператор електронних торгів.

Учасниками торгів можуть бути лише громадяни України, які досягли 18 років та мають постійне місце проживання в Україні.

Покупець земельної ділянки повинен внести на рахунок оператора електронних торгів гарантійний внесок у розмірі 10% від стартової ціни земельної ділянки.

У разі перемоги у торгах покупець зобов'язаний сплатити повну вартість земельної ділянки протягом 30 календарних днів з дня проведення торгів.

Також під час воєнного стану на продаж землі сільськогосподарського призначення встановлено наступні обмеження:

Не допускається продаж земельних ділянок, які розташовані на територіях, що були тимчасово захоплені або окуповані збройними силами держави-агресора.

Не допускається продаж земельних ділянок, які розташовані на територіях, де ведуться активні бойові дії.

Важливо У будь-якому разі продаж землі під час воєнного стану є доволі складним та відповідальним процесом. Він вимагає дотримання багатьох законодавчих вимог і правил. Перед тим як розпочати продаж землі, бажано уважно вивчити законодавство та отримати юридичну консультацію.