Розподіл покупців на ринку землі

Понад 80% покупців – це сільгоспвиробники, зокрема підприємства, що спеціалізуються на вирощуванні зернових і олійних культур. Агрохолдинги ж уклали лише 38% від усіх угод.

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Більшість сільськогосподарських земель, придбаних юридичними особами за перші шість місяців 2024 року, раніше були під мораторієм на продаж: 75,2% з них – товарні землі, а 23,5% – землі особистих селянських господарств, які також були під мораторієм до липня 2021 року.

Згідно з даними дослідження, більшість угод були укладені суб'єктами, діяльність яких безпосередньо пов'язана із сільським господарством – 83,5% від загальної кількості угод або 85,4% від загальної площі сільськогосподарських земель, придбаних юридичними особами за перші шість місяців 2024 року. При цьому 93,2% угод було укладено компаніями, основний напрямок діяльності яких – вирощування зернових, бобових та олійних культур.

Крім того, значну частку угод, а саме 7,71%, уклали також компанії, що спеціалізуються на оренді, управлінні та продажу майна.

Компанії, що входять до складу агрохолдингів, уклали 38% від усіх угод з купівлі сільськогосподарських земель юридичними особами. Проте, середній розмір придбаних ними ділянок (2,61 га) менший, ніж у компаній, які не є частиною холдингів (3,05 га).

Важливо Загалом, агрохолдинги придбали 5,8 тисяч гектарів землі, з яких 4 тисячі гектарів були придбані холдингами з земельним банком понад 50 тисяч гектарів. Водночас найбільші агрохолдинги з земельним банком понад 100 тисяч гектарів придбали лише 17,7 гектарів.

Негативні прогнози частини учасників ринку не підтвердились

Напередодні другого етапу ринку земель сільськогосподарського призначення деякі учасники ринку висловлювали побоювання, що великі гравці спробують викупити значні площі сільськогосподарських угідь. Однак результати першого півріччя 2024 року не підтверджують ці припущення.

Навпаки ми бачимо, що доступ юридичних осіб до ринку земель сприяє підвищенню його прозорості. Приміром, для 50% транзакцій купівлі-продажу за участю фізичних осіб ціна гектара не перевищує нормативну грошову оцінку, яка є мінімальною встановленою вартістю, більше, ніж на 1 %. Водночас у 50% випадків угод, укладених юридичними особами, ціна угоди перевищує нормативну грошову оцінку більше, ніж на 70%,

– говорить керівник проєкту "Земля незламності" Роман Нейтер.

На його думку, це може означати, що юрособи більш мотивовані декларувати реальну ціну угоди в офіційних документах, замість зазначення мінімально допустимої ціни з доплатою різниці в готівковій формі, як це часто роблять фізособи.

Цікаво! Серед сільськогосподарських земель, придбаних юридичними особами, майже чверть угод (23,4%) уклали компанії, зареєстровані у Київській області або Києві. Значна частина угод також була укладена юридичними особами з Полтавської (18,3%), Сумської (12,0%) та Волинської (9,6%) областей. Підприємства здебільшого купували ділянки, розташовані в області їх реєстрації – частка таких угод склала 76,1%.