Скільки землі продали після відкриття ринку

Загектарлом українці придбали 567 322 гектар землі із середньою вартістю у 41 тисяча гривень. Найпопулярнішими стали угіддя на Полтавщині, а найдорожчими – в Івано-Франківській області. З 1 липня можуть продаватися виключно землі сільськогосподарського призначення приватної форми власності.

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Українці наразі уклали 253 416 угод продажу земельних ділянок за середньою ціною у 41 000 гривень за 1 гектар. Найбільше купували землю у 2023 році – 179 921 гектар.

За весь час роботи ринку найбільш запитаними стали угіддя на Полтавщині: там продали 60 360 гектар. Середня ціна гектара землі в регіоні сягектарла 42 650 гривень. Далі йдуть Дніпропетровщина – 58 869 гектар та Харківщина – 54 458 гектар.

Вартість землі різниться по регіонах

Початок повномасштабної війни вплинув на запит покупців і ціни на угіддя. За перше півріччя цього року українці придбали 17 036,6 гектар землі на Полтавщині, в середньому, сплативши по 52 590 гривень за 1 гектар. На Дніпропетровщині від початку поточного року продали 12 952,7 гектар по 34 000 гривень. Замість прифронтової Харківщини у трійку лідерів піднялася Кіровоградщина: 9375 гектар по 38 000 гривень за 1 гектар. Найдорожчою цьогоріч стала земля на Івано-Франківщині: 101 000 за 1 гектар.

Нині середня вартість землі по західних регіонах України така:

Закарпаття – 46 881 гривня за гектар;

Львівська область – 84 798 гривень за гектар;

Івано-Франківська область – 136 730 гривень за гектар;

Чернівецька область – 52 833 гривні за гектар;

Тернопільська область – 60 346 гривень за гектар;

Волинська область – 43 907 гривень за гектар;

Рівненська область – 43 254 гривні за гектар.

Цікаво! Лише чверть земельних угідь змінюють власника через купівлю-продаж. Переважна більшість зміни власників стосується землі, яку отримують у спадок – це 65% відчужень.