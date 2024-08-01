Які землі можна продавати

Наразі придбати ділянку можна напряму у власника або ж на електронному аукціоні, передає 24 Канал. У березні 2022 року до Земельного кодексу України внесли низку змін, що дозволили продавати земельні ділянки.

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Зокрема, уряд визначив категорії державних та комунальних угідь, які можуть реалізовуватися без проведення аукціонів:

промислові ділянки, які використовуються підприємствами, що здійснюють релокацію;

угіддя під нежитлову забудову, що експлуатуються з метою будівництва терміналів морських портів та інших критично важливих для економіки об‘єктів;

землі енергетичного призначення, що використовуються для прокладання ліній електропередач та газопроводів тощо.

Інші ділянки державної та комунальної власності (крім сільськогосподарських угідь) й надалі реалізуються через електронні аукціони Організовує та проводить їх електронна торгова система Prozorro.Sale. Вищезгадані обмеження не стосуються продажу приватних земель у воєнний стан.

Зміни в земельному законодавстві мають максимально спростити умови реалізації ділянок сільськогосподарського, енергетичного та промислового призначення, які в умовах війни є критично важливими для держави. Сьогодні кожен охочий підприємець має право на купівлю державних, комунальних та приватних угідь за відкритими умовами.

Як проводяться земельні торги

У воєнний час продаж землі здійснюється на майданчику Української універсальної біржі. Під час війни надзвичайно важливою є максимальна ефективність економіки. Саме тому в умовах воєнного стану мають відбуватися земельні торги.

Важливо Проведення операцій з купівлі/продажу угідь є джерелом додаткових надходжень до Держбюджету. Також земельні аукціони надають підприємцям можливість придбати ділянку для ведення будь-якої діяльності, що також має позитивні наслідки для економіки.

Особливості, які необхідно враховувати при продажі землі під час воєнного стану: