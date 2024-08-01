Які землі можна продавати
Наразі придбати ділянку можна напряму у власника або ж на електронному аукціоні, передає 24 Канал. У березні 2022 року до Земельного кодексу України внесли низку змін, що дозволили продавати земельні ділянки.
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Зокрема, уряд визначив категорії державних та комунальних угідь, які можуть реалізовуватися без проведення аукціонів:
- промислові ділянки, які використовуються підприємствами, що здійснюють релокацію;
- угіддя під нежитлову забудову, що експлуатуються з метою будівництва терміналів морських портів та інших критично важливих для економіки об‘єктів;
- землі енергетичного призначення, що використовуються для прокладання ліній електропередач та газопроводів тощо.
Інші ділянки державної та комунальної власності (крім сільськогосподарських угідь) й надалі реалізуються через електронні аукціони Організовує та проводить їх електронна торгова система Prozorro.Sale. Вищезгадані обмеження не стосуються продажу приватних земель у воєнний стан.
Зміни в земельному законодавстві мають максимально спростити умови реалізації ділянок сільськогосподарського, енергетичного та промислового призначення, які в умовах війни є критично важливими для держави. Сьогодні кожен охочий підприємець має право на купівлю державних, комунальних та приватних угідь за відкритими умовами.
Як проводяться земельні торги
У воєнний час продаж землі здійснюється на майданчику Української універсальної біржі. Під час війни надзвичайно важливою є максимальна ефективність економіки. Саме тому в умовах воєнного стану мають відбуватися земельні торги.
Особливості, які необхідно враховувати при продажі землі під час воєнного стану:
- Продаж землі може здійснюватися лише через електронні торги, які проводить оператор електронних торгів.
- Учасниками торгів можуть бути лише громадяни України, які досягли 18 років та мають постійне місце проживання в Україні.
- Покупець земельної ділянки повинен внести на рахунок оператора електронних торгів гарантійний внесок у розмірі 10% від стартової ціни земельної ділянки.
- У разі перемоги у торгах покупець зобов'язаний сплатити повну вартість земельної ділянки протягом 30 календарних днів з дня проведення торгів.