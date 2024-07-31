Хто має право купувати землю

Український ринок землі відкрився понад 3 роки тому – 1 липня 2021 року, передає 24 Канал. У громадян України з'явилася можливість купувати та продавати землі сільськогосподарського призначення.

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Право власності на ділянки сільськогосподарського призначення можуть набувати:

громадяни України;

створені та зареєстровані в Україні юридичні особи;

держава;

територіальні громади;

банки в порядку звернення стягнення на земельні ділянки як на предмет застави.

Важливо Для іноземних приватних осіб і компаній, осіб без громадянства земельний ринок України закритий.

Вартість землі у селі

Київська школа економіки у своїх нещодавнії дослідженнях підтвердили, що з моменту відкриття ринку було укладено понад 172,8 тисяч угод купівлі-продажу сукупною площею майже 380,5 тисяч гектар землі. Це лише 1,08% сільськогосподарських угідь на підконтрольних Україні територіях. Тільки 0,5% ділянок змінили своє цільове призначення після переходу до рук нових власників.

З 2021 року вартість землі зросла на 10%. Станом на червень 2024 року, згідно з даними Opendatabot, в середньому гектар ріллі коштує 49 143 гривні.

З економічної точки зору зростання вартості означає підвищення ліквідності землі та капіталізації ринку, тобто збільшення потенційного обсягу кредитного фінансування (якщо розглядати можливості передачі землі в заставу). Але ціна сільгоспугідь в нашій країні ще далека від тої, якою вона є в Західній Європі. У Польщі, наприклад, вона вища втричі.