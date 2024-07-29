Які наразі ціни на землю в Україні

Зараз вартість землі сільськогосподарського призначення на 19% більше, ніж наприкінці 2023 року. За три роки відкритого ринку землі в Україні було продано 567 тисяч гектарів сільськогосподарської землі.

Читайте також В Україні оголосили максимальний та мінімальний розмір плати за оренду землі

За даними Держгеокадастру, українці уклали понад 254 тисячі угод, середня вартість землі склала 41 тисячу гривень за гектар. Найбільш запитаними стали угіддя на Полтавщині (60 360 гектар) із середньою ціною 42,75 тисяч гривень за гектар. У 2023 році було придбано найбільше землі – 179 921 гектар.

Крім того, війна вплинула також на попит і ціни:

у 2024 році на Полтавщині придбали 17 036,6 гектара по 52,59 тисячі гривень за гектар,

на Дніпропетровщині – 12 952,7 гектара по 34 тисячі гривень,

на Кіровоградщині – 9 375 гектар по 38 тисяч гривень.

Найдорожчою стала земля на Івано-Франківщині – 101 тисяча гривень за гектар.

Лише чверть земельних угідь змінюють власника через купівлю-продаж, більшість змін (65%) відбувається через спадок. Ринок землі відкрився 1 липня 2021 року і з 2024 року став доступним для бізнесу.

Яка динаміка цін у 2024 році

Експерт із аграрної та земельної політики Роман Нейтер повідомив, що середньозважена ціна сільськогосподарської землі в Україні зросла на 19% з грудня 2023 року до червня 2024 року. Середня ціна зросла з 37,1 тисячі гривень за гектар до 44,0 тисяч гривень за гектар. Він зазначив, що офіційні ціни, зазначені в зареєстрованих угодах купівлі-продажу, є нижчими за ринкову вартість, але відсоткова зміна офіційної ціни відповідає зміні ринкової ціни.

Ключовим фактором зміни ціни, за словами аналітика, стало відкриття ринку для юридичних осіб. На регіональному рівні найбільше зростання спостерігалося в Полтавській області, де ціна зросла на 53%.

Важливо зауважити, що саме в Полтавській області найбільше земель придбали юрособи, які, в середньому, платять вищу ціну за земельні ділянки (або декларують повну ціну, а не мінімально можливу),

– говорить Роман Нейтер.

Наступними регіонами зі значним зростанням стали:

Волинська область (+50%),

Житомирська (+33%),

Хмельницька (+23%).

Водночас у Львівській та Херсонській областях ціни на землю знизилися на 21% та 19% відповідно. У випадку з Львівською областю, за словами Нейтера, причиною є висока база для порівняння. "Це регіон з одними з найдорожчих земель в Україні, якщо рахувати за офіційними цінами".

Координатор земельного комітету УКАБ Ігор Лісецький прогнозує подальше зростання цін на 10-15%. Серед факторів, що впливає на зміну цін, він виділяє, по-перше, зростання інвестиційної привабливості земельних ділянок, що сприяє збільшенню попиту на них. Девальвація гривні стала ще одним важливим фактором, адже зниження вартості національної валюти призводить до збільшення цін на землю.