Причини раннього завершення сезону

Садівники повідомляють, що нинішнього року сезон продажів лохини в українських господарствах стартував у середньому на два тижні раніше. Це було пов'язано з теплою і відносно м'якою весною.

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Водночас завершення сезону вони прогнозують також у більш ранні терміни. Крім усього іншого, цьому сприяють підвищені температури в більшості регіонів, що прискорює темпи дозрівання ягоди.

Цікаво! Вже станом на сьогодні більшість садівників пропонують до продажу залишкові партії лохини. Водночас, попри скорочення пропозиції цієї ягоди на ринку, відпускні ціни в цьому сегменті продовжують знижуватися другий тиждень поспіль. За словами самих виробників, така ситуація пов'язана з низькими якісними характеристиками лохини через спекотну і посушливу погоду. Також варто зазначити, що попит у даному сегменті утримується на досить низькому рівні, що також сприяє здешевленню цієї ягоди.

Так, наразі українські виробники відвантажують лохину по 70 – 130 гривень за кілограм (1,71 – 3,17 долара за кілограм), що в середньому на 12% дешевше, ніж тижнем раніше. Ціна на ягоду в Україні вже опустилася до рівня минулого року. При цьому садівники не виключають, що змушені будуть і далі поступатися в ціні, якщо попит у цьому сегменті не активізується.