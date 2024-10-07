Ціни на малину продовжують зростати

В Україні істотно зросли ціни на малину, повідомляють аналітики EastFruit. Позитивна цінова динаміка в даному сегменті пов'язана, перш за все, із загальним скороченням пропозиції ягід на ринку.

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При цьому, зважаючи на сезонний фактор, основну пропозицію станом на початок жовтня становить саме малина ремонтантних сортів. За словами самих виробників, ремонтантну малину вони планують збирати, хоч і в невеликих обсягах, ще кілька тижнів, поки дозволятимуть температурні умови.

Так, ближче до вихідних на оптових ринках України малина пропонувалась невеликими партіями в діапазоні 250 – 350 гривень за кілограм (0,36 – 0,53 долара за кілограм), залежно від сорту, якості та обсягу партії пропонованих ягід, що в середньому на 67% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Важливо Тижнем раніше середні ціни на малину на внутрішньому ринку не перевищували рівня в 180 гривень за кілограм. Ба більше, оптові ціни на ці ягоди, що знову встановилися, в Україні вже є найвищими, як мінімум, за останні 7 років!

Ріст цін у цьому сегменті учасники ринку пояснюють загальним скороченням асортименту фруктів і ягід від місцевих виробників. Другим фактором можна виділити встановлення позитивних цінових тенденцій в інших сегментах, наприклад таких, як яблука.

Порівняно з минулим роком оптові ціни на малину в Україні сьогодні вже на 310% вищі. На початку жовтня 2023 року середні ціни на малину на цей час часу становили 65 гривень за кілограм, коли у 2022 році, вони були на порядок вищими, а саме 140 гривень за кілограм.

Зверніть увагу! Вартість кілограма малини на ринках України сягає 300 – 550 гривень за кілограм. У популярних магазинах та супермаркетах ціни ще вищі.