Як отримати дозвіл на вирощування канабісу

У Міністерстві охорони здоров'я України зазначають, що найголовніші зміни, які впроваджені – це дозволений обіг канабісу в медичних цілях. Канабіс, його смола, екстракти й настоянки виключені з переліку особливо небезпечних речовин. Раніше їхній обіг був під забороною – тепер дозволений, але з певними обмеженнями.

Дивіться також Податкові зміни, які хочуть затвердити в уряді, можуть знищити агроекспорт, – ЄБА

Аграрії, які бажають займатися вирощуванням медичног оканабісу мають виконати ряд вимог. Вимоги до виробництва та виробників медичного канабісу та порядок його сертифікації раніше були оприлюднені Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Він передбачає, що ліцензію потрібно отримувати на такі види діяльності з медичним канабісом:

вирощування,

придбання,

перевезення,

імпортування/експортування,

виробництво,

зберігання,

використання,

реалізація/знищення медичного канабісу.

Щоби вирощувати рослини роду коноплі для медичних цілей мають дотримуватися передбачених законом вимог. Культивування має відбуватися тільки в умовах закритого ґрунту (наприклад, теплиці) із цілодобовим відеоспостереженням і наданням безоплатного цілодобового доступу до нього Нацполіції.

Перед початком вирощування підприємство має зробити такі кроки: