Як отримати дозвіл на вирощування канабісу
У Міністерстві охорони здоров'я України зазначають, що найголовніші зміни, які впроваджені – це дозволений обіг канабісу в медичних цілях. Канабіс, його смола, екстракти й настоянки виключені з переліку особливо небезпечних речовин. Раніше їхній обіг був під забороною – тепер дозволений, але з певними обмеженнями.
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Аграрії, які бажають займатися вирощуванням медичног оканабісу мають виконати ряд вимог. Вимоги до виробництва та виробників медичного канабісу та порядок його сертифікації раніше були оприлюднені Державною службою України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. Він передбачає, що ліцензію потрібно отримувати на такі види діяльності з медичним канабісом:
- вирощування,
- придбання,
- перевезення,
- імпортування/експортування,
- виробництво,
- зберігання,
- використання,
- реалізація/знищення медичного канабісу.
Щоби вирощувати рослини роду коноплі для медичних цілей мають дотримуватися передбачених законом вимог. Культивування має відбуватися тільки в умовах закритого ґрунту (наприклад, теплиці) із цілодобовим відеоспостереженням і наданням безоплатного цілодобового доступу до нього Нацполіції.
Перед початком вирощування підприємство має зробити такі кроки:
- Для отримання ліцензії подати до Держлікслужби пакет документів, визначений статтею 8 Закону. Йдеться, зокрема, і про дозвіл від Нацполіції на використання обʼєктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Держлікслужба розглядає документи й ухвалює рішення про надання відповідної ліцензії.
- Закупити кондиційне і сертифіковане насіння. Порядок його придбання встановить Кабмін. Таке насіння повинно мати сертифікат якості та бути зареєстрованим в реєстрі на посівні (товарні) якості насіння.
- Культивувати (виростити) рослини роду коноплі із дотриманням усіх вимог, зазначених у статті 15 Закону.
- Провести лабораторні дослідження для визначення вмісту тетрагідроканабінолу (ТГК) у висушеній соломі коноплі. Відбір зразків здійснюється за участю Нацполіції в порядку, встановленому Кабміном. До отримання результатів лабораторних досліджень збирати врожай не можна.
- Отримати ліцензію на виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зареєстрованих як лікарські засоби*.
- Із зібраного врожаю рослин роду коноплі здійснюватиметься виробництво рослинної субстанції канабісу (активний фармацевтичний інгредієнт – АФІ).
- Зареєструвати рослинну субстанцію канабісу (АФІ) у Державному реєстрі лікарських засобів. Для реєстрації потрібно подати комплект документів, на підставі яких можна зробити обґрунтований висновок щодо її ефективності, безпеки та якості.