Українські виробники молока отримали допомогу

Передана допомога сприятиме забезпеченню продовольчої безпеки, повідомляє Мінагрополітики. Це відбудеться через покращення доступу до якісних та безпечних молока і молочних продуктів, що виробляються в Україні.

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З кінця листопада 2023 року до вересня 2024 року тривала друга фаза проєкту, у межах якої гуманітарну допомогу отримали господарства у найбільш постраждалих від бойових дій областях. Зокрема в:

Дніпропетровській – 32 господарства,

Донецькій – 12,

Запорізькій – 6,

Київській – 19,

Миколаївській – 27,

Одеській – 29,

Сумській – 6,

Харківській – 60,

Херсонській – 2,

Чернігівській – 9.

В цих господарствах утримується понад 126 тисяч голів великої рогатої худоби, у тому числі, понад 54 тисяч голів корів.

Що передувало участі в гуманітарному проєкті

Передумовою для участі в гуманітарному проєкті була державна реєстрація потужностей з виробництва молока відповідно до харчового законодавства України. Допомога не поширювалася на заявників, чиї виробничі потужності не були зареєстровані, а також одержувачів гуманітарної допомоги першої фази проєкту.

Винятком стали господарства у Харківській області, для яких була передбачена можливість подавати запити повторно. Важливо, що 78 реципієнтів другої фази є малими виробниками, що утримують не більше 100 корів, молоко в яких вводиться в обіг як харчовий продукт.

Гуманітарний проєкт, що розпочався у перші місяці війни з деокупованих територій, на сьогодні охопив фактично третину всіх господарств в Україні. На жаль, саме в областях, що найбільше страждають від війни, було зосереджене виробництво високоякісного молока для подальшої промислової переробки. Тому така гуманітарна допомога стала важливим чинником для відновлення та збереження виробничого потенціалу всієї молочної галузі,

– розповів перший заступник Міністра агрополітики України Тарас Висоцький.

Від старту проєкту наприкінці 2022 року всього 446 господарств з виробництва молока отримали засоби гігієни для належного виробництва молока: засоби для миття та дезінфекції доїльного обладнання, перед- та післядоїльної обробки вимені, серветки для гігієни вимені, рукавички для доярів, реактиви для виявлення прихованих форм маститів, дезінфектанти для тваринницьких приміщень тощо, що повністю задовольнить тримісячну потребу.

Швейцарія виділила в рамках трирічної гуманітарної ініціативи 4,8 мільйони швейцарських франків для закупівлі необхідних засобів гігієни переважно у локальних постачальників. Така короткострокова підтримка не лише компенсувала фермерам брак доступу до ресурсів у найскладніші перші місяці війни, а й дозволила забезпечити належні гігієнічні стандарти у первинному виробництві молока та зберегти його якість у подальшому,

– зауважив заступник директора Програми співробітництва, координатор проектів з економічного розвитку Посольства Швейцарії в Україні Віктор Шуткевич.

Зверніть увагу! Гуманітарний проєкт реалізується на запит Міністерства аграрної політики та продовольства України у взаємодії з Асоціацією виробників молока України, міжнародним благодійним фондом SaveUA та Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за координації з Посольством Швейцарії в Україні.