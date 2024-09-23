Запроваджені нові критерії якості молока

Уряд запровадив вимоги до сирого молока, що не піддавалося термічній обробці та продаватиметься як харчовий продукт кінцевому споживачеві. Про це повідомляють у пресслужбі Міністерства аграрної політики та продовольства.

Читайте також В Україні та світі дорожчає масло: у чому причина росту цін

Віднині будуть чітко визначатись місця та правила реалізації молока: безпосередньо з господарства з виробництва молока, фермерського магазину, із ємності для молока (цистерна, резервуар тощо), молочного автомата для нефасованого сирого молока. Затверджено вимоги до молочних автоматів для нефасованого сирого молока.

Нові показники якості молока / Скріншот з сайту Держпродспоживслужби

Також запроваджуються нові вимоги до господарств з виробництва молока та до тварин, які дають молоко.

Зверніть увагу! Також вводяться чіткі механізми проведення лабораторних досліджень (випробувань) сирого молока, отриманого в місцях первинного виробництва, на залишки протимікробних препаратів/антибіотиків, точку замерзання, а також лужну фосфатазу під час дослідження молока безпосередньо після термічної обробки.

Наказом Мінагрополітики затверджено специфічні функції національної референс-лабораторії, основною метою якої є організаційно-методичне керівництво, консультативна та практична допомога мережі лабораторій контролю якості сирого молока.

Важливо У Мінагро говорять, що це віхова подія, що посилює інституційну здатність ризикоорієнтованої системи контролю у молочному секторі.