Як здорожчання масла вплине на українських виробників

Значне здорожчання масла в Європі також має вплив і на подальше подорожчання масла в Україні. Втім, нагодою добре заробити на експорті масла, як це було в 2022 році, скористатися можуть далеко не всі українські маслороби. Для виробництва більших обсягів, необхідних для експорту зараз просто не вистачає сировини.

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Важливо Вслід за експортними зростають і внутрішні ціни на масло, хоч і з певним відставанням. Ціни на масло і далі будуть зростати, принаймні внутрішні. В зовнішній торгівлі в середині осені може відбутися ціновий обвал.

Попри зростання цін, а також через низку інших факторів, у серпні випуск масла скоротився несуттєво. Далі, як вважають аналітики, відбудеться скорочення виробництва цього товару – бракує сировини за прийнятними цінами.

Випуск спредів та рослинно-вершкових сумішей поки стабільний, але має зрости найближчим часом. Попит на альтернативні молочні жири буде збільшуватися, зважаючи на нинішню вартість масла.