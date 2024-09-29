Які наразі ціни на молочному ринку

Аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі повідомляє, що українські компанії активно експортують готову продукцію. Вони користуються високими цінами на біржові товари на зовнішніх ринках, говорять у Асоціації виробників молока.

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Середня закупівельна ціна молока екстра ґатунку станом на 25 вересня склала 16,34 гривні за кілограм без ПДВ, що на 1,14 гривні більше ніж місяць тому. Діапазон цін на цей ґатунок в господарствах варіюється від 15,00 до 17,30 гривні за кілограм без ПДВ. Верхня межа цінового діапазону виросла на 1,30 гривні за останній місяць. Нижня межа цінового діапазону виросла на 1,00 гривні

Вищий ґатунок в середньому коштує 16,34 гривні за кілограм без ПДВ (+1,14 гривні). Ціни на молоко вищого ґатунку коливаються від 15,00 до 17,30 гривні за кілограм без ПДВ. Порівняно до результатів моніторингу другої половини липня, верхня межа цінового діапазону виросла на 1,30 гривні, а нижня межа збільшилась на 1,00 гривню.

Середня ціна на молоко першого ґатунку склала 14,67 гривні за кілограм без ПДВ, що на 70 коп. більше порівняно до ціни в другій половині липня. Мінімальна ціна в господарствах склала 13,50 гривні за кілограм, а максимальна ціна – 15,50 гривні за кілограм. За останній місяць нижня межа цінового діапазону виросла на 85 копійок, а верхня межа збільшилась на 1,00 гривню.

Важливо Відповідно, середньозважена ціна трьох ґатунків склала 15,78 гривні за кілограм без ПДВ, що на 99 копійок більше ніж місяць тому.

Чому молоко і надалі дорожчає

Георгій Кухалейшвілі зауважує, що молоко-сировина продовжує дорожчати, оскільки в країні зберігається дефіцит молока-сировини, а попит з боку молокопереробних підприємств переважає існуючу пропозицію на внутрішньому ринку. Влітку в Україні тривала сильна спека, а довготривалі відключення електроенергії через ракетні удари російських окупантів по об'єктах енергетичної інфраструктури призвели до перебоїв в роботі систем вентиляції на молочно-товарних фермах.

Через це корови отримували теплові удари, що вплинуло на скорочення продуктивності. Виробництво молока-сировини стрімко скорочувалося в господарствах населення, що сприяло збереженню дефіциту сировини на ринку, який не встигав компенсувати промисловий сектор.

Зверніть увагу! Найбільше подорожчало молоко екстра ґатунку, оскільки воно використовується у виробництві біржових товарів, які українські підприємства активно експортують, користуючись високими цінами на сири і вершкове масло у світі. Зокрема, в серпні Україна експортувала 10,38 тисяч тонн молочних продуктів, що на 13% більше порівняно до серпня 2023 року. Дорожчання молока-сировини екстра ґатунку також вплинуло на зростання цін на молоко від населення та на молоко на споті.

Підвищення акцизів на паливо-мастильні матеріали поки що не відобразилося на закупівельних цінах. Вірогідно, що молоко-сировина подорожчає під впливом зростання витрат на логістику в першій половині жовтня.

За вісім місяців 2024 року інфляція на молочні продукти в Україні виросла на 17,6%. Подальше дорожчання готової продукції може вплинути на скорочення попиту на молочні продукти з боку населення та зменшення обсягу переробки молока для потреб внутрішнього ринку. Близько 70% молока переробляється для закриття потреб внутрішнього ринку в молочних продуктах.

Важливо Використання рослинних жирів у промисловості та імпорт у ЄС масла з Нової Зеландії може вплинути на зниження цін на вершкове масло, скорочення інтересу українських компаній збільшувати обсяги експорту і зниження попиту на молоко-сировину з боку вітчизняних молокопереробних підприємств. Зазвичай, в період святкування новорічних свят в грудні-січні на молочному ринку сповільнюється купівельна активність. Ймовірно, що з листопаду ріст закупівельних цін на молоко-сировину в Україні може сповільнитись.