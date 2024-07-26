Оновлений моніторинг земель дозволить зберегти родючість

Постійний представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук повідомив, що новий порядок визначає механізм проведення моніторингу з метою своєчасного виявлення змін стану земель, забруднення та властивостей ґрунтів. Це дозволить оцінити ефективність заходів з охорони земель, збереження та відтворення родючості ґрунтів, а також попередити та ліквідувати наслідки негативних процесів.

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Документ також передбачає зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з проведення земельної реформи. Зокрема, новий порядок стосується бюджетного фінансування заходів з моніторингу земель і ґрунтів.

Крім того, зміни внесено до Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних. Вони включають визначення нового набору геопросторових даних за результатами моніторингу. У зв'язку з прийняттям нового порядку, постанова КМУ від 20 серпня 1993 року №661 "Про затвердження Положення про моніторинг земель" втратила чинність.

Важливо Ці зміни покликані покращити ефективність та своєчасність виявлення і реагування на зміни стану земель і ґрунтів в Україні, що є важливим кроком у напрямку забезпечення екологічної безпеки та раціонального використання земельних ресурсів.