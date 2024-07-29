Причини пришвидшення інфляції

За словами спеціалістів Нацбанку, надалі інфляція пришвидшиться, але вже в наступному році почне знижуватися. Основними причинами є збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію.

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Попередні оцінки інфляції в липні підтверджують її подальше прискорення. Регулятор очікує збільшення інфляції за підсумками третього кварталу цього року до 7,9%.

Після тривалого періоду зниження інфляція в травні відновила зростання, а в червні пришвидшилася до 4,8% у річному вимірі. Така інфляційна траєкторія була лише незначно нижчою за прогноз НБУ, опублікований в Інфляційному звіті за квітень 2024 року. Нижча, ніж очікувалося, динаміка цін на продукти харчування компенсувала суттєвіше підвищення тарифів на електроенергію для домогосподарств,

– говорять в НБУ.

Прогноз щодо інфляції

Водночас базова інфляція (5% р/р у червні) відповідала прогнозу Нацбанку. Фундаментальний ціновий тиск посилювався через збільшення витрат бізнесу на оплату праці й електроенергію. Крім того, на динаміці окремих компонентів базового індексу споживчих цін позначилося послаблення обмінного курсу гривні.

Інфляція ж залишатиметься помірною – 8,5% на кінець року за оновленим прогнозом НБУ. Цьому, зокрема, посприяють заходи НБУ із захисту гривневих доходів і заощаджень населення від інфляції та забезпечення стійкості валютного ринку. Стримуючий вплив на ціни матиме й подальша дія мораторію на підвищення житлово-комунальних тарифів на газ, опалення та гарячу воду.

Ціновий тиск, на думку фахівців зберігатиметься в наступні місяці через подальше збільшення витрат бізнесу, підвищення акцизів, а також вичерпання ефектів значних минулорічних врожаїв і негативного впливу літньої посухи на нинішню врожайність. Подальша дія мораторію на підвищення житлово-комунальних тарифів на газ, опалення та гарячу воду також буде стримуючим фактором для зростання цін.

Важливо У Нацбанку вважають, що зважена відсоткова та валютно-курсова політика НБУ, а також послаблення зовнішнього інфляційного тиску дадуть змогу сповільнити інфляцію вже 2025 року – до 6,6%. У 2026 році інфляція повернеться до цілі НБУ в 5% на тлі поступової нормалізації функціонування економіки та подальшого поліпшення ситуації в енергетиці.