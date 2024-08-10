Нестача робочих рук носить кататрофічний характер

Народний депутат, член Комітету Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук розповідає, що на одне резюме одразу може звернутися 100 роботодавців. З робочими руками в агросфері, за його словами, наразі повна катастрофа.

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Соломчук зазначає, що особливо гостро нестача відчувається в малих, середніх господарствах, які не визначені критичними, в яких велика кількість працівників мобілізована: "сьогодні трактористів, операторів комбайнів катастрофічно просто не вистачає. Агрономів також".

Нардеп стверджує, що якщо на сайтах з пошуку роботи з'являється резюме людини, то до неї може за добу-дві звернутися 100 роботодавців і пропонувати робоче місце з усіма умовами проживання, тому що людей немає. Соломчук вказав, що нестача трудових ресурсів, зокрема, впливає на технології виробництва.

Якщо ми, як ЄС, хочемо рухатися більше в сторону органічних продуктів харчування – тому що є така європейська тенденція, світова тенденція, і на органічні продукти черга стоїть, європейці хочуть їх купляти – там без додаткових працівників не обійдеться, тому що по декілька разів механічно потрібно обробляти культури,

– говорить Дмитро Соломчук.

Депутат додав, що українські аграрії не зможуть розвиватися в цьому напрямку без достатньої кількості людей, тому що це технічно буде неможливо.