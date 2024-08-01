Які очікування щодо врожаю у хліборобів

Очікуваний врожай, на думку аграріїв, упав до 71,8 мільйона тонн зернових та олійних. В 2023 році за оцінкою УЗА врожай склав 82,8 мільйона тонн зернових та олійних. Зниження прогнозу врожаю викликане спекотною і посушливою погодою в Україні в липні цього року, яка мала негативний вплив на потенційну врожайність пізніх зернових та олійних культур.

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За таких умов, експорт в новому сезоні 2024/2025 складе 41 мільйон тонн, що на 2,5 мільйона тонн менше попереднього прогнозу. Падіння експорту в порівнянні з минулим сезоном може скласти понад 16 мільйона тонн.

Врожай пшениці у 2024 році УЗА оцінює на рівні 19,8 мільйона тонн. Потенційний експорт на 2024/2025 МР - близько 13 мільйона тонн.

у 2024 році УЗА оцінює на рівні 19,8 мільйона тонн. Потенційний експорт на 2024/2025 МР - близько 13 мільйона тонн. Врожай ячменю може скласти 4,95 мільйона тонн, що на 350 тисяч тонн більше попередньої оцінки, а потенційний експорт можна очікувати на рівні близько 2 мільйонів тонн.

може скласти 4,95 мільйона тонн, що на 350 тисяч тонн більше попередньої оцінки, а потенційний експорт можна очікувати на рівні близько 2 мільйонів тонн. Врожай кукурудзи через посуху очікується на рівні 23,4 мільйона тонн, що на 2,1 мільйона тонн нижче попередньої оцінки. При цьому потенційний експорт може скласти близько 18,5 мільйона тонн.

через посуху очікується на рівні 23,4 мільйона тонн, що на 2,1 мільйона тонн нижче попередньої оцінки. При цьому потенційний експорт може скласти близько 18,5 мільйона тонн. Врожай соняшнику можна очікувати на рівні 12,8 мільйона тонн, що на 900 тисяч тонн нижче попередньої оцінки. Потенційний експорт може скласти до 250 тисяч тонн.

можна очікувати на рівні 12,8 мільйона тонн, що на 900 тисяч тонн нижче попередньої оцінки. Потенційний експорт може скласти до 250 тисяч тонн. Врожай ріпаку очікується на рівні 4,3 мільйона тонн, при цьому експорт може скласти 3,4 мільйона тонн.

Цікаво! Попри те, що аграрії збільшили площі під сою, несприятливі погодні умови не дозволять отримати більший врожай від культури. Тому УЗА очікує у 2024 році сої на рівні 4,8 мільйона тонн, що на 700 тисяч тонн менше попередньої оцінки. Потенційний експорт може скласти 3,5 мільйона тонн.