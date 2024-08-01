Які очікування щодо врожаю у хліборобів
Очікуваний врожай, на думку аграріїв, упав до 71,8 мільйона тонн зернових та олійних. В 2023 році за оцінкою УЗА врожай склав 82,8 мільйона тонн зернових та олійних. Зниження прогнозу врожаю викликане спекотною і посушливою погодою в Україні в липні цього року, яка мала негативний вплив на потенційну врожайність пізніх зернових та олійних культур.
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За таких умов, експорт в новому сезоні 2024/2025 складе 41 мільйон тонн, що на 2,5 мільйона тонн менше попереднього прогнозу. Падіння експорту в порівнянні з минулим сезоном може скласти понад 16 мільйона тонн.
- Врожай пшениці у 2024 році УЗА оцінює на рівні 19,8 мільйона тонн. Потенційний експорт на 2024/2025 МР - близько 13 мільйона тонн.
- Врожай ячменю може скласти 4,95 мільйона тонн, що на 350 тисяч тонн більше попередньої оцінки, а потенційний експорт можна очікувати на рівні близько 2 мільйонів тонн.
- Врожай кукурудзи через посуху очікується на рівні 23,4 мільйона тонн, що на 2,1 мільйона тонн нижче попередньої оцінки. При цьому потенційний експорт може скласти близько 18,5 мільйона тонн.
- Врожай соняшнику можна очікувати на рівні 12,8 мільйона тонн, що на 900 тисяч тонн нижче попередньої оцінки. Потенційний експорт може скласти до 250 тисяч тонн.
- Врожай ріпаку очікується на рівні 4,3 мільйона тонн, при цьому експорт може скласти 3,4 мільйона тонн.