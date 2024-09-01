Огірок сильно подорожчав за короткий час

З початку поточного тижня ціни на тепличні огірки в Україні зросли в середньому на 14%. Сьогодні комбінати пропонують до продажу свою продукцію по 40 – 60 гривень за кілограм (0,97 – 1,45 долара за кілограм).

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Водночас учасники ринку зазначають, що, попри подорожчання в цьому сегменті, попит на тепличний огірок на українському ринку залишається досить високим.

Важливо Подорожчанню тепличних огірків, крім усього іншого, сприяла обмежена пропозиція ґрунтової продукції. Основну частку продукції відкритого ґрунту зараз становить огірок невисокої якості, що підвищує інтерес покупців до більш якісної продукції з теплиць.

Наразі тепличний огірок в Україні для оптових покупців коштує в середньому у 2,8 раза дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. Ба більше, гравці ринку впевнені в подальшому подорожчанні, з огляду на підвищений попит оптових компаній і роздрібних мереж на цю продукцію.

Зверніть увагу! Попри це компенсувати брак місцевої продукції за рахунок імпортних огірків компаніям поки що не вдається, оскільки в сусідніх країнах пропозиція в цьому сегменті також обмежена.