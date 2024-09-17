Чому огірки продовжують дорожчати

Вартість огірків на оптовому ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у середньому становить до 47,5 гривні за кілограм. Про це розповіла керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Львова Тетяна Попович, передає 24 Канал.

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Зростання цін на огірки в Україні, яке спостерігається в останні місяці, частково пов'язане з переходом на тепличні овочі. Пропозиція огірків з відкритого ґрунту зменшується, що змушує ринок покладатися на тепличні комбінати, де також виникають проблеми через зниження температури,

– говорить Тетяна Попович.

Це, за її словами, призвело до підвищення цін на тепличні огірки на 34% порівняно з попереднім тижнем, причому теперішні ціни на них досягли найвищих показників за останні сім років​.

Важливо Порівняно з минулим роком, ціна огірків на початку осені зросла вдвічі. Тенденція до зростання ціни буде тривати, оскільки на ринку є певний дефіцит ґрунтових огірків і залежність від тепличних умов.