Україна серед лідерів експорту органічних продуктів до ЄС

Міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль виступив на конференції, присвяченій органічному ринку України та його перспективам. За його словами органіка найближча до врегулювання всіх законодавчих процесів ЄС.

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І якщо наразі ми п'яті у постачанні органічних продуктів до Європи, то наше завдання – стати першими. Зробити це дозволяють і площі, і бажання та досвід, який є в наших людей,

– наголосив міністр.

Віталій Коваль розповів, що сьогодні лише 471 тисяча гектар зайняті під органіку. Ці площі, на його думку, необхідно збільшувати, адже Україна тримає курс на глибинну переробку. "Важливо експортувати готові продукти, а не сировину. І вони мають бути на рівні всіх вимог ЄС".

Міністр зауважив, що за якістю – українське дорівнює європейське.