Болгари не хочуть українських яєць

Міністр зауважив, що вітчизняне виробництво сильно страждає від імпорту свіжих яєць для споживання з України, йдеться у повідомленні Міністерства сільського господарства і продовольства Болгарії. За перші шість місяців поточного 2024 року він досяг 2 618 тонн, що є п'ятикратним збільшенням у річному обчисленні. Оголошені імпортні ціни значно нижчі за ціни на болгарські яйця, що чинить серйозний тиск на ціни на внутрішньому ринку, додав він.

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Міністр обґрунтував прохання тим, що захисні заходи, вжиті до цього часу на рівні ЄС, не досягають очікуваного стримуючого ефекту і не є достатнім фактором для полегшення ситуації на ринку яєць в Болгарії.

Кожна країна стежить за нормальним перебігом бізнес-процесів у своїй країні, щоб захистити інтереси своїх сільгоспвиробників. Ми за тверду підтримку народу України, але це в жодному разі не повинно коштувати банкрутств і порушувати права наших фермерів,

– заявив Тахов.

Він підкреслив, що мета полягає в тому, щоб знайти перетин, на якому будуть збережені права болгарських виробників. Також міністр уточнив, що мова йде про свіжі курячі яйця, які, окрім великої напруги, також призвели до банкрутства болгарських птахофабрик.