Болгари бояться українських яєць

Міністр сільського господарства і продовольства Болгарії Георгій Тахов на зустрічі з фермерами звернув увагу на ринкові проблеми болгарських виробників через збільшення імпорту, пише Міністерство сільського господарства та продовольства Болгарії. Також він нагадав про можливість застосування захисних заходів відповідно до механізму запобіжників для обмеження вільної торгівлі з Україною.

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Міністр сільського господарства прокоментував скарги виробників на збільшення, за їхніми словами, імпорту продовольства, що порушує конкурентне середовище в країні. Тахов пояснив, що це дійсно проблема, оскільки мова йде про імпорт з третіх країн за межами ЄС.

Коли імпорт певного виду продукції або товару – овочів, м'яса, яєць – досягає певних лімітів, які ЄК окреслила заздалегідь, тоді ми можемо активувати механізм заборони їх імпорту. Наразі ми робимо це з точки зору яєць,

– пояснив міністр.

Також він додав, що вони вже включені до переліку товарів з підвищеним митом і робиться наступний крок, оскільки він вимагатиме їх абсолютної заборони на засіданні Ради ЄС.