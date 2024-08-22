Болгарія потерпає від українських яєць

Міністр сільського господарства та продовольства Болгарії Георгі Тахов зустрівся з представниками Асоціації промислового птахівництва своєї країни. Він нагадав, що зробив перший крок на захист виробників, надавши дані про ситуацію в секторі Раді міністрів у Брюсселі.

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Болгарія вимагає від Єврокомісії задіяти захисний механізм щодо болгарських виробників яєць у зв'язку із надмірним імпортом з України,

– заявив Георгі Тахов.

Спільними зусиллями кількох держав-членів запроваджено захисний механізм для активізації тарифної квоти. Якщо імпорт яєць з України перевищить цю квоту, то буде застосовуватись мито.

Міністр говорить, що для введення заходів захисту Брюссель має в рамках 4 місяців провести оцінку стану ринку ЄС або ринку однієї чи кількох країн-членів щодо відповідних продуктів.