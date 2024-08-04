Які види підтримки аграріїв передбачає держава

У 2024 році бюджет відкриває перед аграріями доволі широкі перспективи для отримання фінансової підтримки через реалізацію різноманітних державних програм, передає 24 Канал. Ці ініціативи включають, як видатки на "споживання", так і на "розвиток", що створює додаткові можливості для зміцнення сільського господарства та підвищення його конкурентоспроможності.

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У Мінагро повідомляють, що бюджетом на цей рік передбачений 881 мільйон гривень для підтримки сільгосптоваровиробників, зокрема виділили: 5 мільйонів гривень для компенсації сімейним фермерським господарствам сплаченого ЄСВ; 80 мільйонів гривень для надання кредитів фермерським господарствам.

Найбільше – 796 мільйонів гривень підтримки виділили для фермерських господарств та інших виробників сільськогосподарської продукції, які будуть спрямовані у вигляді дотації:

на голову ВРХ – до 7 тисяч гривень на 1 голову, але не більше 100 голів;

на голову овець та кіз – до 2 тисяч гривень на 1 голову, але не більше 500 голів;

на 1 гектар – 4 тисяч гривень, але не більше 120 гектар.

Що пропонує Міністерство економіки

Провідна ініціатива відомства для аграріїв – це компенсація вартості нової сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, на яку виділено 1 мільярд гривень, що дозволить аграріям здійснювати модернізацію свого устаткування. Є затверджений перелік такої техніки.

Державні програми та ініціативи створюють нові можливості для розвитку сільського господарства, підвищення його продуктивності та забезпечення стійкого економічного зростання у регіоні,

– говорить директорка департаменту агропромислового розвитку Тетяна Гетьман.

В межах державної програми "єРобота" також передбачили кошти в розмірі 383,6 мільйона гривень для створення та розвитку садівництва, ягідництва та виноградарства. 95,9 мільйона гривень заклали для створення або розвитку тепличного господарства. 890,5 мільйона гривень виділили на створення або розвиток переробних підприємств.

Важливо Крім того, існують програми Мінекономіки, які передбачають пільгове кредитування за програмою "5-7-9", створення індустріальних парків та підтримку внутрішнього попиту на вітчизняні товари та послуги.