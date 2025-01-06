Площі баштанних планують збільшити

Директор Департаменту сільського господарства Херсонської ОВА Дмитро Юнусов зазначив, що у 2024 році аграрії регіону засіяли понад тисячу гектарів баштанними культурами, в інтерв'ю журналістам, повідомляє 24 Канал із посиланням на "IPC-Південь". Урожай при цьому зріс у 7 – 8 разів, із 3 тисяч тонн 2023 року до 22,5 тисячі тонн минулого року.

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Спілкувався з фермерами, які засівали кавуни у 2024 році. Усі вони планують збільшувати площу. Наш херсонський кавун дуже популярний, на нього був високий попит і у Харківській, і Київській, і областях заходу України. І навіть коли наші кавуни ще не виросли на полях, вони вже були закуплені підприємцями з інших регіонів. Тому, враховуючи такий попит, ми плануємо у 2025 році збільшити площі під херсонські кавуни у півтора-два рази,

– розповідає Дмитро Юнусов.

Важливо! Він зазначив, що без звільнення тимчасово окупованого росіянами лівобережжя Херсонщини вийти на той рівень урожаю баштанних, який був до повномасштабного вторгнення, неможливо, оскільки ґрунти лівобережжя відрізняються від ґрунтів правобережжя.