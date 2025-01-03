Вирощування овочів зросте цього року

Заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" з наукової роботи, член-кореспондент НААН Олександр Нечипоренко говорить, що втрати внаслідок повномасштабного вторгнення Росії на територію України значних площ, на яких вирощувалися овочі, мали негативні наслідки, повідомляє 24 Канал із посиланням на AgroPortal.

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Однак у 2023 – 2024 роках зросли посівні площі під овочеві культури у центральних та західних регіонах країни. Таким чином, внаслідок переміщення аграріїв з півдня та переходу на нові районовані культури обсяги виробництва овочів частково відновилися. 2023 року вдалося компенсувати виробництво овочів до 10%, а 2024 року – ще на 6%, додає вчений.

Активно будуються овочесховища, адже ворог знищив овоче- та картоплесховища потужністю майже 150 тисяч тонн. У 2023 році було збудовано близько 15 овочесховищ потужністю 20 тисяч тонн. Станом на грудень 2024 року розпочато будівництво ще 22 сховищ потужністю близько 25 тисяч тонн, які будуть призначені переважно для зберігання цибулі та коренеплодів,

– розповідає Олександр Нечипоренко.

У регіональному розрізі для забезпечення необхідних обсягів продукції в межах 1,8 – 2 мільйони тонн для задоволення внутрішніх потреб у 2025 році планується довести збільшення площі вирощування: