Як зміняться ціни на овочі та фрукти у 2025 році

Науковиця "Інституту аграрної економіки" Інна Сало у коментарі 24 Каналу розповіла, що на динаміку цін на плодоовочеві істотно впливає низка чинників. Серед них оперативність і обсяги постачання, вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, ціни на пальне.

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Науковці "Інституту аграрної економіки" повідомляють, що станом на 18 грудня 2024 року проти кінця листопада цього року, зросли ціни на овочі борщового набору. Картопля подорожчала до 35,85 гривні за кілограм (+15%), капуста білокачанна – до 39,59 гривні за кілограм (+22,8%), морква – 30,03 гривні за кілограм (+6%). При цьому ціна на буряк знизилась на 2,7% і становить зараз 19,61 гривні за кілограм. Цибуля ріпчаста подешевшала до 18,10 гривні за кілограм (-0,8%).

Інна Сало головний науковий співробітник відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" За прогнозними оцінками науковців Інституту аграрної економіки, у січні 2025 року очікується здорожчання овочів до 10%. Перш за все, через втрату якісних показників переважно внаслідок складнощів зі зберіганням, найбільш помітно можуть зрости ціни, на капусту білокачанну – до 42 гривні за кілограм (+6%), а також на моркву – до 32 гривні за кілограм (+6,5%).

Науковиця зазначила, що очікувана середня вартість борщового набору для приготування трьох літрів борщу в січні 2025 року складе до 160 гривень, що на 6% перевищить його вартість на початку грудня 2024 року.

Зверніть увагу! Станом на 18 грудня 2024 року ціна яблук становить 33,63 гривні за кілограм. Це на 4% нижче за ціну на кінець листопада цього року. Водночас ціна винограду зросла до 210,48 гривні за кілограм (+8 %).

За прогнозами науковців Інституту аграрної економіки, у січні 2025 року ціни на яблука та виноград зростуть до 10 %.

Важливо! Інна Сало наголосила, що ціни на імпортовані плоди й надалі залишатимуться на доволі високому рівні через високі логістичні витрати та вартість їх зберігання. Зокрема, апельсини коштуватимуть до 70 гривні за кілограм, лимони – до 75 гривні за кілограм, мандарини – до 90 гривні за кілограм, банани – до 63 гривні за кілограм.