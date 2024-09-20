Хто може не сплачувати податок на землю у 2024 році

Земельний податок фізичним особам нараховують органи контролю. Вони надсилають платнику податку до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку разом з детальним розрахунком суми податку, передає 24 Канал. Воно повинне містити кадастровий номер і площу земельної ділянки, розмір ставки податку та розмір пільги зі сплати податку.

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Кому можна не платити податок на землю:

особи з інвалідністю першої та другої групи;

фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

пенсіонери (за віком);

ветерани війни;

фізичні особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Зверніть увагу! Пільги щодо сплати земельного податку фізичним особам, які віднесені до осіб категорії 4, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, не надаються.

Граничні розміри земельних ділянок, на які може розповсюджуватись позбавлення необхідності сплати податку за їх призначенням:

для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, паїв та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок і паїв в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.