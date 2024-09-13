Хто має сплачувати податок за землю

Плата за землю – це обов'язковий платіж у складі податку на майно. Він справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, повідомляє 24 Канал. Власниками земельних ділянок є, зокрема, фізичні особи, які відповідно до закону набули права власності на землю в Україні.

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Землекористувачами є фізичні особи, яким відповідно до закону земельні ділянки державної і комунальної власності надані у користування, у тому числі й на умовах оренди.

Платники земельного податку – це власники земельних ділянок, земельних часток та землекористувачі, а об'єктами оподаткування земельним податком – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки, які перебувають у власності.

Важливо Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру. Центральні органи виконавчої влади щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабміном.

Власники землі та землекористувачі сплачують податок за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. При переході права власності на будівлю, споруду чи їх частину податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди, з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

Платниками земельного податку з фізичних осіб є власники земельних ділянок, землекористувачі, власники земельних часток (паїв) та власники будівель, споруд, нежилих приміщень у багатоквартирних жилих будинках, у разі оформлення ними права власності або користування землею під такими будівлями, спорудами, нежилими приміщеннями (їх частинами).

При цьому у разі переходу до фізичної особи права власності на земельну ділянку та відсутності у базах даних інформаційних систем ДПС відомостей про таку земельну ділянку, фізична особа сплачує земельний податок на підставі поданих нею до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки відомостей про правовстановлюючі документи на земельну ділянку.

Хто платить орендну плату

Орендна плата – це обов'язковий платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Підставою для нарахування орендної плати земельну ділянку є договір такої земельної ділянки, а платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду. При цьому, розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

Важливо Платниками орендної плати є фізичні особи, які уклали з відповідним органом місцевого самоврядування або органом виконавчої влади договір оренди земельної ділянки із земель державної або комунальної власності за місцем розташування такої земельної ділянки.

Разом з тим, якщо право власності на земельну ділянку, право постійного користування та/або право оренди земельної ділянки оформлено на фізичну особу-підприємця, то така особа подає до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки податкову декларацію з плати за землю.