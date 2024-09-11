Як оплачувати земельний податок онлайн
Всі громадяни України, які володіють земельним паєм, мають сплачувати обов'язкові податки до бюджету, передає 24 Канал. Відповідно до Податкового кодексу України, плата за землю – це обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.
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Зверніть увагу! В особистому електронному кабінеті платника податків на сайті Державної податкової служби можна оплатити земельний податок з фізичних осіб. Щоб зайти в особистий кабінет, необхідно мати електронний цифровий підпис або скористатись вкладкою Дія Підпис.
Платник податків (фізична особа) в особистому кабінеті може сплатити податок, скориставшись однією із запропонованих платіжних систем. Державна податкова служба підготувала детальну інструкцію, як заплатити податок.
Для сплати через Електронний кабінет необхідно:
- зайти у меню "Стан розрахунків з бюджетом",
- обрати податок (платіж),
- сканувати QR-код,
- підтвердити операцію.
Або ж можна:
- обрати одну із платіжних систем,
- вказати реквізити платіжної карти,
- підтвердити операцію.
Платіжне доручення автоматично заповнюється на підставі облікових даних платника та відомостей щодо рахунків для зарахування платежів до бюджету.