Як оплачувати земельний податок онлайн

Всі громадяни України, які володіють земельним паєм, мають сплачувати обов'язкові податки до бюджету, передає 24 Канал. Відповідно до Податкового кодексу України, плата за землю – це обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

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Зверніть увагу! В особистому електронному кабінеті платника податків на сайті Державної податкової служби можна оплатити земельний податок з фізичних осіб. Щоб зайти в особистий кабінет, необхідно мати електронний цифровий підпис або скористатись вкладкою Дія Підпис.

Платник податків (фізична особа) в особистому кабінеті може сплатити податок, скориставшись однією із запропонованих платіжних систем. Державна податкова служба підготувала детальну інструкцію, як заплатити податок.

Для сплати через Електронний кабінет необхідно:

зайти у меню "Стан розрахунків з бюджетом",

обрати податок (платіж),

сканувати QR-код,

підтвердити операцію.

Або ж можна:

обрати одну із платіжних систем,

вказати реквізити платіжної карти,

підтвердити операцію.

Платіжне доручення автоматично заповнюється на підставі облікових даних платника та відомостей щодо рахунків для зарахування платежів до бюджету.